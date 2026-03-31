МИД распространил заявление в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев

Сегодня, 31 Марта - День геноцида азербайджанцев. Исполняется 108 лет со дня чудовищных массовых убийств, совершенных против нашего народа радикальными армянскими группировками.

Геноцид, осуществленный в марте 1918 года 6000 членами Бакинского Совета и 4000 вооруженными участниками партии "Дашнакцутюн", вошел в историю как один из самых жестоких примеров политики этнической чистки. Признания чрезвычайного комиссара Кавказа Степана Шаумяна того периода также доказывают, что эти расправы были совершены именно на почве национальной ненависти под прикрытием "борьбы с контрреволюцией".

В результате этих преступлений, планомерно осуществленных в Баку, Шамахы, Губе, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Ширване и Иреване, были убиты десятки тысяч азербайджанцев. Только в Губе было уничтожено более 16 тысяч человек, 167 сел были стерты с лица земли. Наряду с мирным населением, мишенью стало и религиозное, и культурное наследие нашего народа: были разрушены мечети и исторические памятники.

После основания Азербайджанской Демократической Республики, несмотря на создание специальных структур для расследования этих событий, а также доведения правды о них до мировой общественности и объявления 31 марта днем общенационального траура, падение Республики помешало дать этому преступлению политико-правовую оценку.

После восстановления нашей независимости этим массовым убийствам была дана государственная политико-правовая оценка Указом Общенационального лидера Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года "О геноциде азербайджанцев".

В начале XX века эта кровавая политика геноцида в последующие периоды также продолжилась и к концу века приобрела систематический характер в виде массовой депортации азербайджанцев с территории нынешней Армении, массовых убийств, совершенных в годы оккупации азербайджанских территорий, в особенности Ходжалинского геноцида и других военных преступлений.

Азербайджанский народ никогда не забудет эти кровавые страницы своей истории.

В День геноцида азербайджанцев - 31 Марта - мы с глубокой скорбью чтим светлую память всех наших соотечественников, ставших жертвами этнической ненависти и геноцида.

Да упокоит Аллах их души!