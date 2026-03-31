Одному из аэропортов США присвоят имя Дональда Трампа

Губернатор Флориды подписал законопроект о присвоении аэропорту Палм-Бич имени президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Report со ссылкой на CBS, расположенный рядом с резиденцией президента США аэропорт Палм-Бич будет называться "Международный аэропорт Дональда Трампа".

Отмечается, что закон должен вступить в силу 1 июля, однако для окончательной смены названия еще требуется одобрение Федерального управления гражданской авиации США.