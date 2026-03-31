ABŞ-də hava limanına Donald Trampın adı veriləcək
- 31 mart, 2026
- 05:51
Florida qubernatoru Palm-Biç hava limanına ABŞ Prezidenti Donald Trampın adının verilməsinə dair qanun layihəsini imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "CBS" məlumat yayıb .
Qeyd olunub ki, ABŞ Prezidentinin iqamətgahının yaxınlığında yerləşən Palm-Biç hava limanı "Donald Tramp Beynəlxalq Hava Limanı" adlandırılacaq.
Qanunun 1 iyulda qüvvəyə minməsi planlaşdırılır, lakin adın dəyişdirilməsi üçün hələ də Federal Aviasiya Administrasiyasının təsdiqi tələb olunur.
05:51
ABŞ-də hava limanına Donald Trampın adı veriləcəkMaraqlı
05:14
İran Dubay limanında tankeri vurubDigər ölkələr
04:46
Aref: Quru əməliyyatı halında ABŞ qoşunlarının geri qayıtması Tehrandan asılı olacaqRegion
04:11
ABŞ "Lukoil" aktivləri ilə bağlı danışıqlar üçün icazənin müddətini uzadıbRegion
03:47
"JP Morgan" neft qiymətlərinin 150 dollara qədər yüksələcəyini proqnozlaşdırıbEnergetika
03:15
"Bloomberg": Avropaya dizel yanacağı daşıyan dörd tanker marşrutlarını dəyişibEnergetika
02:42
Dağıstanda hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları güllələnibRegion
02:10
Rusiyanın dövlət borcu 431,8 milyard dollara çatıbRegion
01:33