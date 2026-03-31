    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

    1. Проспект Хатаи - в направлении проспекта Гейдара Алиева;
    2. Баку-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";
    3. Тбилисский проспект - от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
    4. Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;
    5. Улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;
    6. Первая Приозeрная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова;
    7. Проспект Гара Гараева - от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Короглу";
    8. Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
    9. Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";
    10. Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;
    11. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога - в направлении центра;
    12. Проспект Бабека - в направлении центра;
    13. Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
    14. Сабунчи-Забратское шоссе - в направлении станции метро "Короглу"
    Центр интеллектуального управления транспортом Министерство внутренних дел (МВД) Пробки на дорогах Баку
    Bakıda 14 istiqamətdə tıxac müşahidə olunur

    Последние новости

    08:55

    После ударов США и Израиля несколько районов на востоке Тегерана остались без электричества

    В регионе
    08:36

    Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня геноцида азербайджанцев

    Внутренняя политика
    08:33

    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:17

    МИД распространил заявление в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев

    Внешняя политика
    08:09

    Ли Чжэ Мён: Необходимы более активные меры в связи с энергетической ситуацией

    Другие страны
    08:04

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев

    Внутренняя политика
    07:42

    США нанесли удар по складу боеприпасов в иранском Исфахане

    В регионе
    07:07

    AP: Страны Персидского залива призвали США продолжать войну с Ираном

    Другие страны
    06:41

    Одному из аэропортов США присвоят имя Дональда Трампа

    Это интересно
    Лента новостей