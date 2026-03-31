Бензин в США подорожал до $4
- 31 марта, 2026
- 06:15
Средняя розничная цена бензина в США накануне впервые более чем за три года превысила $4 за галлон на фоне продолжающейся войны США и Израиля с Ираном и ее негативного влияния на мировые поставки энергоносителей.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию цен GasBuddy.
Согласно информации, рост цен связан с усилившейся напряженностью на глобальном энергетическом рынке, вызванной военным конфликтом вокруг Ирана.
Отметим, что в последний раз средняя цена бензина в США превышала отметку в $4 за галлон более трех лет назад.
