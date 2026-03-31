İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    Digər ölkələr
    • 31 mart, 2026
    • 07:11
    ABŞ-də benzinin qiyməti son dörd ildə ilk dəfə 4 dolları keçib

    ABŞ-də bir qallon (3,79 litr) benzinin orta qiyməti 2022-ci ilin avqust ayından bəri rekord həddə çataraq 4 dolları keçib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yanacaq qiymətlərinin dinamikasını izləyən "GasBuddy" portalının məlumatlarında qeyd olunub.

    Şərq vaxtı ilə saat 20:45-ə (çərşənbə axşamı Bakı vaxtı ilə saat 04:45) olan məlumata görə, bir qallon adi benzinin qiyməti 4.001 dollardır.

    Ən yüksək yanacaq qiyməti Kaliforniyadadır və istehlakçılar bir qallon üçün 5.86 dollar ödəməli olacaqlar.

    ABŞ-də benzin Yanacaqdoldurma və qaz təchizatı
    Бензин в США подорожал до $4

    Son xəbərlər

    Digər ölkələr
    06:47

    Yaponiya mübahisəli suların yaxınlığında Çin gəmisi aşkar edib

    Digər ölkələr
    06:23

    "AP": Fars körfəzi ölkələri ABŞ-ı İranla müharibəni davam etdirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    05:51

    ABŞ-də hava limanına Donald Trampın adı veriləcək

    Maraqlı
    05:14

    İran Dubay limanında tankeri vurub

    Digər ölkələr
    04:46

    Aref: Quru əməliyyatı halında ABŞ qoşunlarının geri qayıtması Tehrandan asılı olacaq

    Region
    04:11

    ABŞ "Lukoil" aktivləri ilə bağlı danışıqlar üçün icazənin müddətini uzadıb

    Region
    03:47

    "JP Morgan" neft qiymətlərinin 150 dollara qədər yüksələcəyini proqnozlaşdırıb

    Energetika
    03:15

    "Bloomberg": Avropaya dizel yanacağı daşıyan dörd tanker marşrutlarını dəyişib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti