ABŞ-də benzinin qiyməti son dörd ildə ilk dəfə 4 dolları keçib
- 31 mart, 2026
- 07:11
ABŞ-də bir qallon (3,79 litr) benzinin orta qiyməti 2022-ci ilin avqust ayından bəri rekord həddə çataraq 4 dolları keçib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yanacaq qiymətlərinin dinamikasını izləyən "GasBuddy" portalının məlumatlarında qeyd olunub.
Şərq vaxtı ilə saat 20:45-ə (çərşənbə axşamı Bakı vaxtı ilə saat 04:45) olan məlumata görə, bir qallon adi benzinin qiyməti 4.001 dollardır.
Ən yüksək yanacaq qiyməti Kaliforniyadadır və istehlakçılar bir qallon üçün 5.86 dollar ödəməli olacaqlar.
Son xəbərlər
07:11
ABŞ-də benzinin qiyməti son dörd ildə ilk dəfə 4 dolları keçibDigər ölkələr
06:47
Yaponiya mübahisəli suların yaxınlığında Çin gəmisi aşkar edibDigər ölkələr
06:23
"AP": Fars körfəzi ölkələri ABŞ-ı İranla müharibəni davam etdirməyə çağırıbDigər ölkələr
05:51
ABŞ-də hava limanına Donald Trampın adı veriləcəkMaraqlı
05:14
İran Dubay limanında tankeri vurubDigər ölkələr
04:46
Aref: Quru əməliyyatı halında ABŞ qoşunlarının geri qayıtması Tehrandan asılı olacaqRegion
04:11
ABŞ "Lukoil" aktivləri ilə bağlı danışıqlar üçün icazənin müddətini uzadıbRegion
03:47
"JP Morgan" neft qiymətlərinin 150 dollara qədər yüksələcəyini proqnozlaşdırıbEnergetika
03:15