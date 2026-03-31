США нанесли удар по складу боеприпасов в иранском Исфахане

Как передает Report, об этом сообщил The Wall Street Journal.

По данным издания, удар был нанесен в ночное время с использованием большого количества 900-килограммовых бомб.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.