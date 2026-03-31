AP: Страны Персидского залива призвали США продолжать войну с Ираном

Сразу несколько стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, призвали США продолжать военные операции против Ирана.

Как сообщает Report, об этом заявило агентство Associated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц из США, Израиля и стран Персидского залива.

Подчеркивается, что представители ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта и Бахрейна в закрытом порядке выразили мнение, что американо-израильская военная операция должна продолжаться до тех пор, пока в руководстве Тегерана не произойдут коренные изменения либо пока не изменятся настроения внутри иранского руководства.

Агентство также отмечает, что среди стран Персидского залива нет единого подхода к конфликту: Саудовская Аравия и ОАЭ занимают наиболее жесткую позицию, тогда как Оман и Катар склоняются к дипломатическому урегулированию.