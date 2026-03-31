AP: Страны Персидского залива призвали США продолжать войну с Ираном

Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    • 31 марта, 2026
    • 07:07
    Сразу несколько стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, призвали США продолжать военные операции против Ирана.

    Как сообщает Report, об этом заявило агентство Associated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц из США, Израиля и стран Персидского залива.

    Подчеркивается, что представители ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта и Бахрейна в закрытом порядке выразили мнение, что американо-израильская военная операция должна продолжаться до тех пор, пока в руководстве Тегерана не произойдут коренные изменения либо пока не изменятся настроения внутри иранского руководства.

    Агентство также отмечает, что среди стран Персидского залива нет единого подхода к конфликту: Саудовская Аравия и ОАЭ занимают наиболее жесткую позицию, тогда как Оман и Катар склоняются к дипломатическому урегулированию.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Персидский залив
    "AP": Fars körfəzi ölkələri ABŞ-ı İranla müharibəni davam etdirməyə çağırıb

    06:41

    Одному из аэропортов США присвоят имя Дональда Трампа

    Это интересно
    06:15

    Бензин в США подорожал до $4

    Другие страны
    05:48

    Япония засекла китайское судно у острова в спорной акватории

    Другие страны
    05:11

    БПЛА поразил нефтяной танкер у Дубая, начался пожар

    Другие
    04:42

    Ареф: В случае наземной операции возвращение военных США будет зависеть уже от Тегерана

    В регионе
    04:10

    США продлили срок действия разрешения на переговоры по активам "Лукойла"

    В регионе
    03:46

    J.P. Morgan спрогнозировал рост цен на нефть до 150 долларов

    Энергетика
    03:12

    Bloomberg: Четыре танкера, перевозившие дизельное топливо в Европу, изменили маршруты

    Энергетика
    Лента новостей