Parisdə "Bank of America"nın ofisi yaxınlığında partlayış cəhdi ilə bağlı beş nəfər saxlanılıb

İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    • 30 mart, 2026
    • 17:44
    Parisdə Bank of Americanın ofisi yaxınlığında partlayış cəhdi ilə bağlı beş nəfər saxlanılıb

    Parisdə "Bank of America"nın ofisinin yerləşdiyi binanın yaxınlığında əldəqayırma qurğunun partladılması cəhdi ilə bağlı istintaq çərçivəsində beş nəfər həbs edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Le Parisien" nəşri məlumat yayıb.

    Bildirilir ki, bu gün cinayət işi ilə bağlı iki şübhəli şəxs saxlanılıb.

    Hadisə şənbə günü saat 3:30 radələrində La Boeti küçəsində, "Bank of America"nın binası qarşısında baş verib. Polislər əldəqayırma partlayıcı qurğu yerləşdirən şəxsi həbs ediblər. Onu müşayiət edən digər şəxs isə hadisə yerindən qaçmağa müvəffəq olub.

    Əldəqayırma partlayıcı qurğu
    Во Франции после предотвращения взрыва у Bank of America задержаны пять человек
    France holding five in custody after foiled bomb attack outside Bank of America

