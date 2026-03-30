Parisdə "Bank of America"nın ofisi yaxınlığında partlayış cəhdi ilə bağlı beş nəfər saxlanılıb
- 30 mart, 2026
- 17:44
Parisdə "Bank of America"nın ofisinin yerləşdiyi binanın yaxınlığında əldəqayırma qurğunun partladılması cəhdi ilə bağlı istintaq çərçivəsində beş nəfər həbs edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Le Parisien" nəşri məlumat yayıb.
Bildirilir ki, bu gün cinayət işi ilə bağlı iki şübhəli şəxs saxlanılıb.
Hadisə şənbə günü saat 3:30 radələrində La Boeti küçəsində, "Bank of America"nın binası qarşısında baş verib. Polislər əldəqayırma partlayıcı qurğu yerləşdirən şəxsi həbs ediblər. Onu müşayiət edən digər şəxs isə hadisə yerindən qaçmağa müvəffəq olub.
19:00
"FIFA Series – 2026": Azərbaycan - Syerra Leone oyunu başlayıbFutbol
18:55
Zaqatalada ağır yol qəzası baş verib, ölən və yaralılar varHadisə
18:40
ANAMA-nın əməkdaşı Xocalıda qəzaya düşərək ölübHadisə
18:29
İran ordusu Türkiyəyə raket hücumu edibRegion
18:10
ABŞ və İsrail ordusu Təbrizə hava zərbəsi endiribRegion
18:00
Azərbaycan Türkiyədən mebel idxalına çəkdiyi xərci 23 %-dən çox azaldıbBiznes
17:51
Kulevidəki NEZ Azərbaycan üzərindən alternativ marşrutlar vasitəsilə Rusiya neftindən tam imtina etmək niyyətindədirEnergetika
17:44
