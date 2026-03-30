Во Франции после предотвращения взрыва у Bank of America задержаны пять человек

Во Франции в настоящее время под стражей находятся пять человек в рамках расследования дела о попытке подрыва самодельного устройства возле здания в Париже, где расположен офис Bank of America.

Сообщается, что сегодня задержаны два новых фигуранта дела. Среди них есть и двое несовершеннолетних.

Инцидент произошел рано утром в субботу, около 3:30 утра, на улице Ла Боэти, перед зданием Bank of America. Полицейские арестовали мужчину, который заложил самодельное взрывное устройство. Его сопровождал подельник, которому удалось скрыться с места происшествия.