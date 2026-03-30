Во Франции после предотвращения взрыва у Bank of America задержаны пять человек
- 30 марта, 2026
- 17:17
Во Франции в настоящее время под стражей находятся пять человек в рамках расследования дела о попытке подрыва самодельного устройства возле здания в Париже, где расположен офис Bank of America.
Как передает Report, об этом сообщает издание Le Parisien.
Сообщается, что сегодня задержаны два новых фигуранта дела. Среди них есть и двое несовершеннолетних.
Инцидент произошел рано утром в субботу, около 3:30 утра, на улице Ла Боэти, перед зданием Bank of America. Полицейские арестовали мужчину, который заложил самодельное взрывное устройство. Его сопровождал подельник, которому удалось скрыться с места происшествия.
17:41
Банк Израиля оставил процентные ставки без изменений на фоне ситуации на Ближнем ВостокеДругие страны
17:31
Производство чая в Азербайджане выросло более чем на 6%Промышленность
17:19
Рубио: Вашингтон не позволит Ирану установить контроль над ОрмузомДругие страны
17:17
Во Франции после предотвращения взрыва у Bank of America задержаны пять человекДругие страны
17:10
ГААДА: Движение на участке дороги Баку-Газах, проходящем через Наваи, восстановленоИнфраструктура
16:57
В Аргентине ученик открыл стрельбу в школе, погиб один ребенокДругие страны
16:39
Азербайджан увеличил доходы от экспорта хлопка на 44,5%Бизнес
16:32
МВД Чехии: По делу о поджоге на территории оружейного завода задержаны пять человекДругие страны
16:17