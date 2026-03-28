    Французская полиция задержала мужчину по делу о попытке атаки у офиса Bank of America в Париже

    Французская полиция задержала мужчину, который, предположительно, пытался привести в действие самодельное взрывное устройство у офиса Bank of America (BAC.N) в центре Парижа.

    Как передает Report, об этом сообщила французская газета Le Parisien со ссылкой на источник в полиции.

    Антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование по данному инциденту, сообщил в субботу в публикации в соцсетях министр внутренних дел Лоран Нуньес. По его словам, расследование поручено судебной полиции Парижа и французской спецслужбе DGSI.

    "Браво оперативной группе префектуры полиции Парижа, действия которой сорвали минувшей ночью в Париже насильственную террористическую атаку", - заявил Нуньес.

    По его словам, бдительность остается на беспрецедентно высоком уровне.

    "Я поздравляю все силы безопасности и разведки, которые полностью мобилизованы под моим руководством в нынешнем международном контексте", - добавил он.

    По данным Le Parisien, подозреваемый был задержан в 8-м округе Парижа в тот момент, когда он пытался поджечь взрывное устройство. Его поместили под стражу, тогда как второй человек, находившийся на месте, скрылся и до сих пор не задержан.

    Как пишет французская газета, устройство представляло собой пятилитровую емкость, заполненную неустановленной жидкостью, а также взрывной заряд, состоявший примерно из 650 граммов порошкообразного вещества. Устройство было обезврежено и передано судебным экспертам криминалистической лаборатории полиции Парижа.

