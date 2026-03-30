    Azərbaycan əczaçılıq məhsullarının ixracından gəlirini 20 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    • 30 mart, 2026
    • 13:48
    Azərbaycan əczaçılıq məhsullarının ixracından gəlirini 20 %-ə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan 88 milyon ABŞ dolları dəyərində əczaçılıq məhsulları idxal edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,9 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan həmçinin 0,6 milyon ABŞ dolları dəyərində əczaçılıq məhsulları ixrac edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 19,6 % çoxdur.

    Əczaçılıq məhsulları üzrə idxal xərcləri Azərbaycanın ümumi idxal xərclərinin 3,4 %-ni, ixrac gəlirləri isə ümumi ixrac gəlirlərinin 0,02 %-ni təşkil edib.

    Xatırladaq ki, bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 6 milyard 264 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 29,65 % azdır.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 3 milyard 665 milyon ABŞ dolları ixracın, 2 milyard 599 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 23,1 % azalıb, idxal isə 37,2 % azalıb.

    Son nəticədə xarici ticarətdə 1 milyard 66 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranıb. Bu da illik müqayisədə 69,75 % çoxdur.

    Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) Əczaçılıq məhsulları
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта фармпродукции почти на 20%
    Azerbaijan boosts pharmaceutical export revenue by nearly 20%

    Son xəbərlər

    14:27

    Əş-Şəraa və Ştaynmayer Suriya-Almaniya münasibətlərinin inkişafı müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    14:20
    Foto
    Video

    Xalq artisti Rasim Balayev Birinci Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-3

    Mədəniyyət siyasəti
    14:17

    Latviya Ukraynaya 6,8 milyon avro həcmində yardım paketi təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    14:09

    Vuçiç: Rusiya-Serbiya qaz müqaviləsi daha üç ay uzadılıb

    Digər ölkələr
    13:48

    Azərbaycan əczaçılıq məhsullarının ixracından gəlirini 20 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    13:45

    Romelu Lukaku "Napoli"dən ayrılmaq istəyir

    Futbol
    13:42

    İsmayıl Bəqai: ABŞ vasitəçilər vasitəsilə danışıqlara hazır olduğunu bildirib

    Region
    13:33

    İlham Əliyev Rasim Balayevin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

    Mədəniyyət siyasəti
    13:30

    İshaq Dar sabah Çinə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti