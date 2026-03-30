Азербайджан увеличил доходы от экспорта фармпродукции почти на 20%

В январе-феврале текущего года Азербайджан импортировал фармацевтическую продукцию на сумму 88 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 2,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период Азербайджан также экспортировал фармацевтическую продукцию на сумму 0,6 млн долларов США. Это на 19,6% больше по сравнению с показателем годом ранее.

Расходы на импорт фармацевтической продукции составили 3,4% от общих расходов Азербайджана на импорт, а доходы от экспорта - 0,02% от общих доходов от экспорта.

Напомним, что в январе-феврале текущего года Азербайджан провёл торговые операции с зарубежными странами на сумму 6 млрд 264 млн долларов США. Это на 29,65% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.