    Азербайджан увеличил доходы от экспорта фармпродукции почти на 20%

    Бизнес
    • 30 марта, 2026
    • 14:25
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта фармпродукции почти на 20%

    В январе-феврале текущего года Азербайджан импортировал фармацевтическую продукцию на сумму 88 млн долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 2,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За отчетный период Азербайджан также экспортировал фармацевтическую продукцию на сумму 0,6 млн долларов США. Это на 19,6% больше по сравнению с показателем годом ранее.

    Расходы на импорт фармацевтической продукции составили 3,4% от общих расходов Азербайджана на импорт, а доходы от экспорта - 0,02% от общих доходов от экспорта.

    Напомним, что в январе-феврале текущего года Азербайджан провёл торговые операции с зарубежными странами на сумму 6 млрд 264 млн долларов США. Это на 29,65% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Экспорт фармацевтической продукции из Азербайджана
    Azərbaycan əczaçılıq məhsullarının ixracından gəlirini 20 %-ə yaxın artırıb
    Azerbaijan boosts pharmaceutical export revenue by nearly 20%

    Последние новости

    14:32

    Еврокомиссия утвердила программу военной поддержки Украины на €1,5 млрд

    Другие страны
    14:27
    Фото
    Видео

    Расим Балаев похоронен на Первой Аллее почетного захоронения - ОБНОВЛЕНО-3

    Kультурная политика
    14:25

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта фармпродукции почти на 20%

    Бизнес
    14:23

    АБР: Неопределенность цен на нефть достигла максимума за полвека из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Энергетика
    14:21

    Аш-Шараа и Штайнмайер обсудили развитие связей между Сирией и Германией

    Другие страны
    14:10

    Латвия предоставит Украине пакет помощи в размере 6,8 млн евро

    Другие страны
    14:07

    Стали известны объемы заявок на поставку азербайджанского газа в Европу по TAP

    Энергетика
    13:56

    Шафига Мамедова: Невозможно говорить о Расиме Балаеве в прошедшем времени

    Искусство
    13:51

    В Грузии электроэнергия подорожает на 33%

    Энергетика
    Лента новостей