İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    İsmayıl Bəqai: ABŞ vasitəçilər vasitəsilə danışıqlara hazır olduğunu bildirib

    Region
    • 30 mart, 2026
    • 13:42
    İsmayıl Bəqai: ABŞ vasitəçilər vasitəsilə danışıqlara hazır olduğunu bildirib
    İsmayıl Baqayi

    ABŞ Pakistan və digər ölkələr vasitəsilə İrana danışıqlar aparmağı təklif edib.

    "Report"un İRNA agentliyinin teleqram kanalına istinadən verdiyi xəbərə görə, bunu İran XİN-in sözçüsü İsmayıl Bəqai bildirib.

    "Danışıqların sonuncu raundundan etibarən biz bəzi vasitəçilərdən, o cümlədən Pakistandan ABŞ-nin danışıqlara hazır olmasına dair mesajlar alırdıq", - o qeyd edib.

    Bəqai bildirib ki, indiyədək İran tərəfi ABŞ ilə birbaşa təmasda olmayıb.

    Bundan başqa, o, ABŞ-nin münaqişənin həlli üçün təklif etdiyi 15 bənddən ibarət planın qeyri-real olduğunu deyib.

    "Müxtəlif adlar altında bizə ötürülən materiallar, məsələn, 15 bənd qeyri-real, məntiqsiz olmaqla yanaşı, özündə çoxsaylı tələbləri də ehtiva edirdi", - Bəqai vurğulayıb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı İsmayıl Bəqai
    Багаи: Иран получил от США предложение о продолжении переговоров через посредников
    Esmail Baghaei: US expressed its readiness for negotiations through mediators

    Son xəbərlər

    14:27

    Əş-Şəraa və Ştaynmayer Suriya-Almaniya münasibətlərinin inkişafı müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    14:20
    
    

    Xalq artisti Rasim Balayev Birinci Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-3

    Mədəniyyət siyasəti
    14:17

    Latviya Ukraynaya 6,8 milyon avro həcmində yardım paketi təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    14:09

    Vuçiç: Rusiya-Serbiya qaz müqaviləsi daha üç ay uzadılıb

    Digər ölkələr
    13:48

    Azərbaycan əczaçılıq məhsullarının ixracından gəlirini 20 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    13:45

    Romelu Lukaku "Napoli"dən ayrılmaq istəyir

    Futbol
    13:42

    İsmayıl Bəqai: ABŞ vasitəçilər vasitəsilə danışıqlara hazır olduğunu bildirib

    Region
    13:33

    İlham Əliyev Rasim Balayevin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

    Mədəniyyət siyasəti
    13:30

    İshaq Dar sabah Çinə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti