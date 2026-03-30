Багаи: Иран получил от США предложение о продолжении переговоров через посредников

Иран получил от США через Пакистан и другие страны предложение провести переговоры.

Как передает Report со ссылкой на телеграм-канал агентства İRNA, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Со времени последнего раунда переговоров мы получали сообщения от некоторых посредников, включая Пакистан, о готовности США к переговорам", - отметил он.

Багаи также сказал, что до сих пор у иранской стороны не было прямых контактов с США.

Кроме того, он заявил, что предложенный Соединенными Штатами план по урегулированию конфликта, состоящий из 15 пунктов, является нереалистичным.

"Переданные нам материалы, под разными названиями, например, 15 пунктов или меньше, или больше, были нереалистичными, нелогичными и [содержали] чрезмерные требования", - подчеркнул Багаи.