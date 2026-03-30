Gürcüstanda elektrik enerjisi 33 % bahalaşıb
Energetika
- 30 mart, 2026
- 13:25
Gürcüstanda elektrik enerjisinin qiyməti 33,3 % artırılıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bununla bağlı qərar qonşu ölkənin Enerji və Su Təchizatı Tənzimləmə Komissiyasının iclasında qəbul olunub.
Qərara əsasən, aprelin 1-dən elektrik enerjisinin 1 kVt/saatı təxminən 5 tetri bahalaşacaq. Əgər paytaxt Tbilisidə ayda 0-101 kVt/saat elektrik enerjisi istifadə edən abonentlər indiyə qədər hər kVt/saata görə 15 tetri ödəyirdilərsə, apreldən bu rəqəm 20 tetri olacaq.
