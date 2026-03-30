В Грузии электроэнергия подорожает на 33%

В Грузии цены на электроэнергию с апреля вырастут на 33,3%.

Как сообщает грузинское бюро Report, соответствующее решение было принято на заседании Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения соседней страны.

Согласно решению, с 1 апреля стоимость 1 кВт/ч электроэнергии подорожает примерно на 5 тетри (0,03 AZN). В столице Тбилиси абоненты, потребляющие 0-101 кВт/ч электроэнергии в месяц, до сих пор платили 15 тетри (0,09 AZN) за каждый кВт/ч, с апреля же эта цифра составит 20 тетри (0,13 AZN).