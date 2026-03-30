Латвия предоставит Украине пакет помощи в размере 6,8 млн евро
- 30 марта, 2026
- 14:10
Правительство Латвии приняло решение о предоставлении Украине нового пакета помощи в размере 6,8 млн евро.
Как передает Report, об этом министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила в соцсетях.
"Этот пакет помощи в объеме 6,8 млн евро будет способствовать укреплению энергетической сети Украины, укрытий, инфраструктуры, социальной и гражданской устойчивости, а также потенциала в сфере использования дронов", - отметила она.
