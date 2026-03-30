Latviya Ukraynaya 6,8 milyon avro həcmində yardım paketi təqdim edəcək
- 30 mart, 2026
- 14:17
Latviya hökuməti Ukraynaya 6,8 milyon avro həcmində yeni yardım paketinin təqdim edilməsi barədə qərar qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Latviyanın xarici işlər naziri Bayba Braje sosial şəbəkələrdə məlumat verib.
"6,8 milyon avro həcmində bu yardım paketi Ukraynanın enerji şəbəkəsinin, sığınacaqların, infrastrukturun, sosial və vətəndaş davamlılığının gücləndirilməsinə, həmçinin dronların istifadəsi sahəsində potensialın artırılmasına töhfə verəcək", - o qeyd edib.
14:27
Əş-Şəraa və Ştaynmayer Suriya-Almaniya münasibətlərinin inkişafı müzakirə ediblərDigər ölkələr
14:20
Foto
Video
Xalq artisti Rasim Balayev Birinci Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-3Mədəniyyət siyasəti
14:17
Latviya Ukraynaya 6,8 milyon avro həcmində yardım paketi təqdim edəcəkDigər ölkələr
14:09
Vuçiç: Rusiya-Serbiya qaz müqaviləsi daha üç ay uzadılıbDigər ölkələr
13:48
Azərbaycan əczaçılıq məhsullarının ixracından gəlirini 20 %-ə yaxın artırıbBiznes
13:45
Romelu Lukaku "Napoli"dən ayrılmaq istəyirFutbol
13:42
İsmayıl Bəqai: ABŞ vasitəçilər vasitəsilə danışıqlara hazır olduğunu bildiribRegion
13:33
İlham Əliyev Rasim Balayevin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıbMədəniyyət siyasəti
13:30