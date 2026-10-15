Azərbaycanın U-20 voleybol millisi yoxlama oyununda qələbə qazanıb
Komanda
- 15 oktyabr, 2026
- 20:38
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20 yaşadək voleybolçu qızlardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının 1-ci təsnifat mərhələsinə (Şərqi Avropa Voleybol Zonal Assosiasiyasının - EEVZA) hazırlığı Qubada davam etdirir.
"Report" xəbər verir ki, yığma təlim-məşq toplanışı çərçivəsində "Milli Aviasiya Akademiyası"nın gənc qızlardan ibarət komandası ilə yoxlama oyunu keçirib.
Görüş millinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Qeyd edək ki, U-20 yığmasının hazırlıq prosesi oktyabrın 19-dək davam edəcək.
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