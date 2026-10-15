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    Azərbaycanın U-20 voleybol millisi yoxlama oyununda qələbə qazanıb

    Komanda
    • 15 oktyabr, 2026
    • 20:38
    Azərbaycanın U-20 voleybol millisi yoxlama oyununda qələbə qazanıb

    20 yaşadək voleybolçu qızlardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının 1-ci təsnifat mərhələsinə (Şərqi Avropa Voleybol Zonal Assosiasiyasının - EEVZA) hazırlığı Qubada davam etdirir.

    "Report" xəbər verir ki, yığma təlim-məşq toplanışı çərçivəsində "Milli Aviasiya Akademiyası"nın gənc qızlardan ibarət komandası ilə yoxlama oyunu keçirib.

    Görüş millinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Qeyd edək ki, U-20 yığmasının hazırlıq prosesi oktyabrın 19-dək davam edəcək.

    EEVZA Azərbaycanın U-20 voleybol millisi Təlim-məşq toplanışı
    44 - Tezliklə
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