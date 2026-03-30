Иран отказался отзывать посла из Ливана вопреки решению Бейрута

    • 30 марта, 2026
    Иран отказался отзывать своего посла из Ливана, несмотря на решение Бейрута объявить его персоной нон грата и выдворить из страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что посол Мохаммад Реза Шибани продолжит выполнять свои обязанности в Бейруте.

    "Иранский посол продолжит свою работу в Бейруте, он по-прежнему находится там", - отметил он.

    Ранее МИД Ливана объявил о лишении аккредитации Шибани и потребовал, чтобы он покинул страну до 29 марта, обвинив его в нарушении дипломатических норм из-за высказываний по внутренней политике. Однако спикер парламента Ливана Набих Берри выступил против этого решения и призвал посла остаться.

    В свою очередь министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар осудил Ливан, отметив, что несмотря на истечение срока ультиматума иранский дипломат не покинул страну. "Он продолжает пить кофе в Бейруте, насмехаясь над принимающей стороной", - написал он в соцсети X.

    İran Beyrutun qərarına baxmayaraq səfirini Livandan geri çağırmaqdan imtina edib

