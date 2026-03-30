Симонян обсудил с бельгийскими парламентариями мирный процесс с Азербайджаном
В регионе
- 30 марта, 2026
- 15:32
Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян обсудил с членами парламентской группы дружбы Бельгия–Армения мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, а также текущую региональную ситуацию.
Об этом сообщает Report со ссылкой на парламент Армении.
Отмечается, что делегация группы дружбы Бельгия–Армения парламента Королевства во главе с Элсой Ван Хофф находится с визитом в Армении.
"В центре обсуждений были вопросы двусторонних отношений, демократических реформ в Армении, мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, а также региональных развитий", - говорится в сообщении.
16:17
Индия поблагодарила Азербайджан за помощь в эвакуации граждан из ИранаВ регионе
16:12
Во Франции учителя проведут забастовку из-за планов властей сократить свыше 4 тыс. местДругие страны
16:09
БИГ: Полностью поддерживаем резолюцию ООН о трансатлантической работорговлеВнешняя политика
16:03
НПЗ в Кулеви намерен полностью отказаться от российской нефти за счет альтернативных маршрутов через АзербайджанЭнергетика
15:53
Трамп пригрозил продолжением военных операций против Ирана в случае срыва переговоровДругие страны
15:45
В Ливане атаковали патруль Временных сил ООН, среди миротворцев есть раненыеДругие страны
15:38
ЦАХАЛ заявил об уничтожении ячейки ХАМАС на севере сектора ГазаДругие страны
15:32
Симонян обсудил с бельгийскими парламентариями мирный процесс с АзербайджаномВ регионе
15:07