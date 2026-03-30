Симонян обсудил с бельгийскими парламентариями мирный процесс с Азербайджаном

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян обсудил с членами парламентской группы дружбы Бельгия–Армения мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, а также текущую региональную ситуацию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на парламент Армении.

Отмечается, что делегация группы дружбы Бельгия–Армения парламента Королевства во главе с Элсой Ван Хофф находится с визитом в Армении.

"В центре обсуждений были вопросы двусторонних отношений, демократических реформ в Армении, мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, а также региональных развитий", - говорится в сообщении.