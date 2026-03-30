Еврокомиссия утвердила программу военной поддержки Украины на €1,5 млрд

Еврокомиссия приняла программу военных инвестиций для Украины в 1,5 млрд евро в рамках Европейской военно-промышленной программы (EDIP). Реализация программы должна начаться с 31 марта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление комиссии.

В заявлении подчеркивается, что 700 млн евро будут выделены на закупки систем борьбы с беспилотниками, ракет и боеприпасов, 260 млн евро будут направлены на развитие и модернизацию военной промышленности Украины.

Кроме того, отмечается, что от общей суммы на Европейские оборонные проекты общего интереса (EDPCI) будет выделено 325 млн евро для запуска и реализации масштабных совместных промышленных инициатив. Эти проекты рассчитаны на пользу для более широкой части ЕС и также открыты для Норвегии и Украины.

"С целью сокращения фрагментации и повышения эффективности EDIP выделит 240 млн евро на совместные закупки оборонного оборудования государствами-членами и Норвегией, включая системы противодействия дронам, противовоздушной и противоракетной обороны, а также наземные и военно-морские боевые системы. Оборонные стартапы, включая малые и средние предприятия и компании среднего размера, получат 100 млн евро в виде долевого финансирования через фонд FAST (Фонд ускоренной трансформации цепочек поставок в оборонной сфере)", - говорится в заявлении ЕК.