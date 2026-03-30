    Еврокомиссия утвердила программу военной поддержки Украины на €1,5 млрд

    Другие страны
    • 30 марта, 2026
    • 14:32
    Еврокомиссия утвердила программу военной поддержки Украины на €1,5 млрд

    Еврокомиссия приняла программу военных инвестиций для Украины в 1,5 млрд евро в рамках Европейской военно-промышленной программы (EDIP). Реализация программы должна начаться с 31 марта.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление комиссии.

    В заявлении подчеркивается, что 700 млн евро будут выделены на закупки систем борьбы с беспилотниками, ракет и боеприпасов, 260 млн евро будут направлены на развитие и модернизацию военной промышленности Украины.

    Кроме того, отмечается, что от общей суммы на Европейские оборонные проекты общего интереса (EDPCI) будет выделено 325 млн евро для запуска и реализации масштабных совместных промышленных инициатив. Эти проекты рассчитаны на пользу для более широкой части ЕС и также открыты для Норвегии и Украины.

    "С целью сокращения фрагментации и повышения эффективности EDIP выделит 240 млн евро на совместные закупки оборонного оборудования государствами-членами и Норвегией, включая системы противодействия дронам, противовоздушной и противоракетной обороны, а также наземные и военно-морские боевые системы. Оборонные стартапы, включая малые и средние предприятия и компании среднего размера, получат 100 млн евро в виде долевого финансирования через фонд FAST (Фонд ускоренной трансформации цепочек поставок в оборонной сфере)", - говорится в заявлении ЕК.

    Последние новости

    14:32

    Еврокомиссия утвердила программу военной поддержки Украины на €1,5 млрд

    Другие страны
    14:27
    Фото
    Видео

    Расим Балаев похоронен на Первой Аллее почетного захоронения - ОБНОВЛЕНО-3

    Kультурная политика
    14:25

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта фармпродукции почти на 20%

    Бизнес
    14:23

    АБР: Неопределенность цен на нефть достигла максимума за полвека из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Энергетика
    14:21

    Аш-Шараа и Штайнмайер обсудили развитие связей между Сирией и Германией

    Другие страны
    14:10

    Латвия предоставит Украине пакет помощи в размере 6,8 млн евро

    Другие страны
    14:07

    Стали известны объемы заявок на поставку азербайджанского газа в Европу по TAP

    Энергетика
    13:56

    Шафига Мамедова: Невозможно говорить о Расиме Балаеве в прошедшем времени

    Искусство
    13:51

    В Грузии электроэнергия подорожает на 33%

    Энергетика
    Лента новостей