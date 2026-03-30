İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    Avropa Komissiyası Avropa və Ukrayna üçün müdafiə sahəsində 1,5 milyard avroluq proqramı təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 30 mart, 2026
    • 14:48
    Avropa Komissiyası Avropa və Ukrayna üçün müdafiə sahəsində 1,5 milyard avroluq proqramı təsdiqləyib

    Avropa Komissiyası Avropa Hərbi-Sənaye Proqramı (EDIP) çərçivəsində Ukrayna üçün 1,5 milyard avro məbləğində hərbi investisiya proqramını qəbul edib.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Brüsseldə jurnalistlərə Avropa Komissiyasının rəsmi nümayəndəsi Toma Renye bildirib.

    Proqramın həyata keçirilməsinə martın 31-dən başlanmalıdır.

    Bəyanatda vurğulanır ki, pilotsuz uçuş aparatlarına qarşı mübarizə sistemləri, raket və döyüş sursatlarının alınmasına 700 milyon avro ayrılacaq, Ukraynanın hərbi sənayesinin inkişafına və modernləşdirilməsinə 260 milyon avro yönəldiləcək.

    Bundan başqa, ümumi məbləğdən Avropa İttifaqının ümumi maraq doğuran müdafiə layihələri (EDPCI) üçün genişmiqyaslı birgə sənaye təşəbbüslərinin başladılması və həyata keçirilməsinə 325 milyon avro ayrılacaq. Bu layihələrin Aİ-nin daha geniş hissəsi üçün faydalı olacağı nəzərdə tutulur, eləcə də Norveç və Ukrayna üçün də açıqdır.

    "Parçalanmanı azaltmaq və səmərəliliyi artırmaq üçün EDIP üzv dövlətlər və Norveç tərəfindən müdafiə avadanlıqlarının birgə satın alınmasına, o cümlədən dronlara qarşı mübarizə sistemləri, hava hücumundan və raketdən müdafiə sistemləri, eləcə də quru və hərbi-dəniz döyüş sistemlərinə 240 milyon avro ayıracaq. Müdafiə sahəsində startaplar, o cümlədən kiçik və orta müəssisələr, eləcə də orta şirkətlər FAST fondu (Müdafiə sahəsində tədarük zəncirlərinin sürətləndirilmiş transformasiyası Fondu) vasitəsilə 100 milyon avro alacaq", - AK-nın bəyanatında deyilir.

    Avropa Komissiyası Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    ЕК утвердила рабочую программу на 1,5 млрд евро по обороне для Европы и Украины

