АБР: Неопределенность цен на нефть достигла максимума за полвека из-за конфликта на Ближнем Востоке

Как сообщает Report, такие выводы содержатся в аналитической статье Азиатского банка развития (АБР).

Эксперты указывают, что на фоне продолжающегося ближневосточного конфликта степень неопределенности в отношении нефтяных цен поднялась до значений, которые последний раз фиксировались в 1970-е годы, что является тревожным сигналом для глобальной экономики.

В условиях нарушения энергетических поставок, вызванных продолжающимся противостоянием в районе Ормузского пролива, АБР рассматривает высокую стоимость нефти в качестве ключевого фактора риска: "И это обоснованно: транспортные услуги, коммунальное обслуживание, продовольствие и промышленное производство дорожают при повышении нефтяных котировок".

Как считают аналитики банка, значение имеет не только абсолютный уровень цен - сама неопределенность относительно их дальнейшего движения также порождает серьезные трудности. Нестабильность и непредсказуемость стоимости нефти осложняют планирование как для предприятий, так и для домашних хозяйств, трансформируют модели поведения, оказывают ощутимое макроэкономическое воздействие и затрагивают повседневную жизнь граждан.

Неопределенность нефтяных цен (OPU), которая оценивается с помощью специально разработанного АБР индекса, продемонстрировала резкий рост в феврале 2026 года под влиянием ближневосточных потрясений. На данный момент индикатор достиг наивысшей отметки почти за пятьдесят лет - аналогичные значения фиксировались лишь в период Иранской революции конца 1970-х годов. Свежие данные свидетельствуют о том, что данный скачок обусловлен реакцией рынка на угрозу более обширных сбоев в поставках, в первую очередь - на вероятность продолжительного перекрытия Ормузского пролива. Поскольку этот водный путь играет критическую роль в глобальной системе нефтеснабжения - через него осуществляется порядка 25% мирового морского транспорта нефти, - любая опасность для его нормального функционирования мгновенно усиливает нестабильность на нефтяных рынках.

Исследование АБР демонстрирует, что повышенная OPU значительно тормозит мировую экономику: "Это происходит в дополнение к негативным последствиям самого роста нефтяных цен. Глобальное промышленное производство сокращается приблизительно на 0,35 процентного пункта при увеличении индекса OPU на 90 пунктов. Принимая во внимание, что текущее значение неопределенности превышает 700 пунктов, становится очевидным, что сложившаяся ситуация окажет существенное воздействие на мировую экономическую активность".

Причина в том, что возросшая неопределенность делает выжидательную стратегию более рациональной: домохозяйства переносят покупки и масштабные вложения на будущее, готовясь к потенциальным шокам в сфере доходов и расходов. Когда предприятия лишены возможности с достаточной точностью прогнозировать траекторию энергетических цен, они также откладывают крупные капиталовложения, что замедляет формирование основного капитала, нарушает производственное планирование и сдерживает рост производительности.

"Исторически фазы высокой OPU нередко сопровождались нарастанием глобальной тенденции к уклонению от рисков. Это может ограничивать доступ к кредитным ресурсам и увеличивать их стоимость, а также формировать дополнительное давление на сферу государственных финансов. В странах с более уязвимыми макроэкономическими показателями это способно вызывать бегство капитала: инвесторы проявляют повышенную осторожность, процентные ставки возрастают, а банковские учреждения ужесточают кредитные условия. Соответственно, новый всплеск непредсказуемости нефтяных котировок способен стремительно обострить имеющиеся слабые места, усугубить падение промышленного производства и создать дополнительную нагрузку на страны, чей арсенал инструментов экономического регулирования и без того ограничен", - подчеркивают эксперты.

С учетом масштабного влияния OPU на хозяйственную деятельность - сверх эффектов, связанных непосредственно с высокими ценами, - центральным банкам необходимо тщательно мониторить данные риски и адаптировать процентные ставки и прочие механизмы для предотвращения заметного экономического торможения. Фискальная политика также способна смягчить последствия ценовых колебаний, а не просто реагировать на сдвиги среднего уровня стоимости, полагают в АБР.

По оценке аналитиков, усиление механизмов социальной защиты приобретает первостепенное значение для результативной поддержки наиболее незащищенных категорий населения в условиях растущей OPU. Адресные денежные трансферты способны уберечь уязвимые семьи от долгосрочных затруднений в периоды нефтяных ценовых колебаний и ослабления экономической активности. "Наконец, сокращение нефтяной зависимости посредством диверсификации энергетических источников - через вложения в возобновляемую энергетику, технологии аккумулирования энергии и альтернативные виды топлива - также позволит снизить подверженность экономик к колебаниям цен на нефть и укрепить их устойчивость в периоды повышенной неопределенности", - заключают авторы статьи.