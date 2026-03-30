Стали известны объемы заявок на поставку азербайджанского газа в Европу по TAP

Трансадриатический трубопровод (TAP), по которому азербайджанский газ поставляется в Европу, 30 марта получил заказ на поставку газа в объеме 367 млн 848 тыс. 997 кВт/ч из пункта выхода в Греции Кипой, что на 0,81% меньше показателя понедельника прошлой недели.

Об этом сообщает Report со ссылкой на электронную платформу ТАР.

С 31 марта по 5 апреля объем заказов на ежедневную поставку газа через греческий пункт Кипой составляет 367 млн 848 тыс. 997 кВт/ч. По сравнению с объемом заказов на 24, 25, 27 и 29 марта показатель остался без изменений, а относительно 26 марта сократился на 0,83%.

Заказы с 30 марта по 5 апреля на ежедневную поставку газа с греческого пункта Комотини составляют 28 млн 674,418 тыс. кВт/час, что соответствует уровню прошлой недели, за исключением заявки на 28 марта (рост на 4,35%).

На период с 30 марта по 5 апреля из греческого пункта Неа-Месемврия ежедневный объем заявок составляет 30 млн 346,301 тыс. кВт/час, что аналогично с показателями прошлой недели, кроме объема заказа на 28 марта (рост на 4,35%).

Что касается итальянского пункта выхода в Мелендуньо, то на период с 30 марта по 5 апреля получен заказ на поставку газа в объеме 304 млн 828,278 тыс. кВт/час, что соответствует уровню заявки на 23, 24 и 29 марта.

По сравнению с заказом на 25 марта объем сократился на 0,78%, с 26 марта - на 0,16%, с 27 марта - 2,13%, а с 28 марта объем заявки на поставку вырос на 4,35%.

Отметим, что TAP является компонентом системы Южного газового коридора (ЮГК). Общая протяженность газопровода составляет 878 км, из которых 550 км приходится на северную часть Греции, 215 км - на территорию Албании, 105 км проходит по дну Адриатического моря, а 8 км - по территории Италии.

Поставки азербайджанского газа потребителям Италии, Греции и Болгарии через TAP начались с 31 декабря 2020 года. Согласно договоренностям между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа достигнут минимум 16 млрд кубометров. С 1 января была введена дополнительная мощность в объеме 1,2 млрд кубометров в год.

В 2024 году по TAP транспортировано 11,84 млрд кубометров газа. При этом 9,84 млрд кубометров в отчетный период было поставлено в Италию, 1,1 млрд кубометров – в Грецию и 0,82 млрд кубометров– в Болгарию.

По состоянию на первое марта 2026 года по TAP в Европу транспортировано более 56 млрд кубометров природного газа.