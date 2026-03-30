Аш-Шараа и Штайнмайер обсудили развитие связей между Сирией и Германией
- 30 марта, 2026
- 14:21
Президенты Сирии и Германии Ахмед аш-Шараа и Франк-Вальтер Штайнмайер в берлинском дворце Бельвю обсудили двусторонние отношения и пути расширения сотрудничества в различных секторах.
Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA.
"Обе стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества и активизации взаимодействия в различных областях", - отмечает агентство.
Ахмед аш-Шараа также принял участие на Германо-сирийском бизнес-форуме в Берлине.
Он сообщил, что Сирия внесла существенные поправки в инвестиционное законодательство с целью стимулирования инвестиций в страну.
"Мы внесли множество поправок в закон об инвестициях, чтобы упростить и поощрить инвестиции в Сирию", - отметил он, добавив, что страна предлагает "значительные инвестиционные возможности в инфраструктуру и нефтегазовые ресурсы".