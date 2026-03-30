    Аш-Шараа и Штайнмайер обсудили развитие связей между Сирией и Германией

    Президенты Сирии и Германии Ахмед аш-Шараа и Франк-Вальтер Штайнмайер в берлинском дворце Бельвю обсудили двусторонние отношения и пути расширения сотрудничества в различных секторах.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA.

    "Обе стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества и активизации взаимодействия в различных областях", - отмечает агентство.

    Ахмед аш-Шараа также принял участие на Германо-сирийском бизнес-форуме в Берлине.

    Он сообщил, что Сирия внесла существенные поправки в инвестиционное законодательство с целью стимулирования инвестиций в страну.

    "Мы внесли множество поправок в закон об инвестициях, чтобы упростить и поощрить инвестиции в Сирию", - отметил он, добавив, что страна предлагает "значительные инвестиционные возможности в инфраструктуру и нефтегазовые ресурсы".

    Əş-Şəraa və Ştaynmayer Suriya-Almaniya münasibətlərinin inkişafı müzakirə ediblər

    Последние новости

    14:32

    Еврокомиссия утвердила программу военной поддержки Украины на €1,5 млрд

    Другие страны
    14:27
    Фото
    Видео

    Расим Балаев похоронен на Первой Аллее почетного захоронения - ОБНОВЛЕНО-3

    Kультурная политика
    14:25

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта фармпродукции почти на 20%

    Бизнес
    14:23

    АБР: Неопределенность цен на нефть достигла максимума за полвека из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Энергетика
    14:21

    Аш-Шараа и Штайнмайер обсудили развитие связей между Сирией и Германией

    Другие страны
    14:10

    Латвия предоставит Украине пакет помощи в размере 6,8 млн евро

    Другие страны
    14:07

    Стали известны объемы заявок на поставку азербайджанского газа в Европу по TAP

    Энергетика
    13:56

    Шафига Мамедова: Невозможно говорить о Расиме Балаеве в прошедшем времени

    Искусство
    13:51

    В Грузии электроэнергия подорожает на 33%

    Энергетика
    Лента новостей