Аш-Шараа и Штайнмайер обсудили развитие связей между Сирией и Германией

Президенты Сирии и Германии Ахмед аш-Шараа и Франк-Вальтер Штайнмайер в берлинском дворце Бельвю обсудили двусторонние отношения и пути расширения сотрудничества в различных секторах.

Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA.

"Обе стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества и активизации взаимодействия в различных областях", - отмечает агентство.

Ахмед аш-Шараа также принял участие на Германо-сирийском бизнес-форуме в Берлине.

Он сообщил, что Сирия внесла существенные поправки в инвестиционное законодательство с целью стимулирования инвестиций в страну.

"Мы внесли множество поправок в закон об инвестициях, чтобы упростить и поощрить инвестиции в Сирию", - отметил он, добавив, что страна предлагает "значительные инвестиционные возможности в инфраструктуру и нефтегазовые ресурсы".