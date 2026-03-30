Romelu Lukaku "Napoli"dən ayrılmaq istəyir
Futbol
- 30 mart, 2026
- 13:45
Belçikalı futbolçu Romelu Lukaku İtaliyanın "Napoli" klubundan ayrılmaq istəyir.
"Report"un yerli mətbuata istinadən məlumatına görə, təcrübəli hücumçu bu barədə Neapol təmsilçisinin rəhbərliyini məlumatlandırıb.
Forvard bu il keçiriləcək dünya çempionatından sonra komanda ilə vidalaşmaq niyyətindədir.
Xatırladaq ki, Lukaku ciddi zədə aldığı üçün uzun müddət meydana çıxa bilməyib. O, bu mövsüm yeddi oyunda (64 dəqiqə) bir qolla yadda qalıb.
