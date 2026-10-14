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    Azərbaycan UEFA reytinqində bir pillə irəliləyib

    Futbol
    • 14 oktyabr, 2026
    • 09:03
    Azərbaycan UEFA reytinqində bir pillə irəliləyib

    Azərbaycan UEFA reytinqində bir pillə irəliləyib.

    "Report"un məlumatına görə, bu, "Sabah"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin II turunda Çexiyanın "Slaviya" komandasını məğlub etməsi (2:0) sayəsində mümkün olub.

    Qalibiyyət sayəsində ölkənin aktivinə 0,500 əmsal əlavə olunub. Azərbaycan (24,187) hazırda reytinqdə 24-cü sıradadır. 25-ci mövqedə İsrail (24,125), 23-cü yerdə Ukrayna (24,337) qərarlaşıb.

    Xatırladaq ki, UEFA reytinqində İngiltərə (104,019) liderdir.
    UEFA Reytinqi Sabah FK Slaviya Praqa FK UEFA Çempionlar Liqası
    Азербайджан поднялся на одну позицию в рейтинге УЕФА
    Azerbaijan climbs one spot in UEFA rankings
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