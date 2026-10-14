Azərbaycan UEFA reytinqində bir pillə irəliləyib
Futbol
- 14 oktyabr, 2026
- 09:03
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Azərbaycan UEFA reytinqində bir pillə irəliləyib.
"Report"un məlumatına görə, bu, "Sabah"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin II turunda Çexiyanın "Slaviya" komandasını məğlub etməsi (2:0) sayəsində mümkün olub.
Qalibiyyət sayəsində ölkənin aktivinə 0,500 əmsal əlavə olunub. Azərbaycan (24,187) hazırda reytinqdə 24-cü sıradadır. 25-ci mövqedə İsrail (24,125), 23-cü yerdə Ukrayna (24,337) qərarlaşıb.
Xatırladaq ki, UEFA reytinqində İngiltərə (104,019) liderdir.
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