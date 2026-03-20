СМИ: Командующий ВКС КСИР Курейши убит при ударах по Исфахану
Другие страны
- 20 марта, 2026
- 14:42
Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мехди Курейши убит в результате израильских и американских ударов по Исфахану.
Как передает Report, об этом сообщает саудовский канал Al Hadath со ссылкой на иранские СМИ.
Согласно информации, Курейши погиб при ударе по промышленной зоне "Джи" в Исфахане.
Ранее сегодня КСИР сообщил о гибели своего официального представителя Али Мохаммада Наеини, не приводя дополнительных подробностей. Позднее Армия обороны Израиля также подтвердила ликвидацию Наеини.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников.
