İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Media: SEPAH-ın Hərbi Kosmik Qüvvələrinin komandanı Mehdi Kureyşi öldürülüb

    Digər ölkələr
    20 mart, 2026
    • 14:49
    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Kosmik Qüvvələrinin komandanı Mehdi Kureyşi İsrail və ABŞ-nin hücumları zamanı İsfahanda öldürülüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının "Al Hadath" kanalı İran mediasına istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, M.Kureyşi İsfahandakı sənaye zonasına endirilən zərbə zamanı həlak olub.

    Bundan öncə SEPAH əlavə təfərrüat vermədən öz rəsmi nümayəndəsi Əli Məhəmməd Naeininin həlak olduğunu bildirib. Daha sonra İsrail Müdafiə Ordusu da onun öldürüldüyünü təsdiqləyib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH)
    СМИ: Командующий ВКС КСИР Курейши убит при ударах по Исфахану

    Son xəbərlər

    15:19

    Dövlət qulluqçularının maaşlarının tənzimlənməsində məqsəd mürəkkəb sistemi sadələşdirməkdir - RƏY

    Daxili siyasət
    15:16

    2026/2027 mövsümündə Azərbaycan liqalarında istifadə olunacaq toplar müəyyənləşib - FOTO

    Futbol
    15:14

    Gürcüstanın Azərbaycandan yanacaq və sürtkü yağları alışına çəkdiyi xərc 10 % artıb

    Energetika
    15:09

    İtaliya LNG tədarükündəki fasilələrə görə Azərbaycanla danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    15:01
    Foto

    Paytaxt sakinləri Novruz bayramını qeyd edirlər - FOTOREPORTAJ

    Daxili siyasət
    15:00

    Rusiya XİN İsrail səfirinə etirazını bildirib

    Digər ölkələr
    14:51

    Tibb ixtisasını bitirən çağırışçılar 1 il müddətinə zabit kimi orduda xidmət edə biləcək

    Hərbi
    14:49

    Media: SEPAH-ın Hərbi Kosmik Qüvvələrinin komandanı Mehdi Kureyşi öldürülüb

    Digər ölkələr
    14:39

    Əli Vəliyev paraüzgüçülük üzrə Dünya Seriyasında gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti