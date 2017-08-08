Бывший замминистра внутренних дел Израиля обвиняется во взяточничестве

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Было предъявлено обвинение бывшему заместителю министра внутренних дел Израиля Фаине Киршенбаум.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, она обвиняется во взяточничестве, обмане общественного доверия, отмывании денег, а также в налоговых правонарушениях.

Обвинения предъявлены также бывшему главе штаба партии "Наш дом Израиль" Дауду Годовскому, бывшему гендиректору министерства сельского хозяйства Рами Коэну и его жене Батье, главе организации "Айялим" Матану Дахану, его заместителю Дани Гликсбергу, гендиректору Союза предпринимателей Ирене Вольдберг, а также казначею регионального совета Мате Биньямин Эфе Пелесу.

Как пишет "Гаарец", некоторые подозреваемые в настоящий момент ведут переговоры с прокуратурой и полицией о заключении досудебных сделок. По информации издания, такие переговоры ведет лоббист Исраэль Йегошуа, а также Виктория Рабина бывшая помощница Фаины Киршенбаум.

Отметим, что Фаина Киршенбаум родилась 27 ноября 1955 года в городе Львове Украины. В 1970-х гг. репатриировалась из Украины в Израиль.