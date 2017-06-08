Бывший посол Узбекистана в Азербайджане назначен спецпредставителем президента по Афганистану

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Бывший посол Узбекистана в Азербайджане Исматулла Иргашев назначен спецпредставителем президента по Афганистану, передает Report со ссылкой на узбекские СМИ.

Сообщается, что специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану будет иметь свой аппарат в структуре министерства иностранных дел.

Постановлением президента "Об организации деятельности специального представителя президента Республики Узбекистан по Афганистану" определено, что аппарат спецпредставителя будет состоять из трех штатных единиц и обеспечен двумя автомобилями, офисной мебелью, компьютерной техникой, а также другим инвентарем.