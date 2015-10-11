СМИ: ​"Пилотам НАТО разрешили атаковать самолеты России"

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Пилотам стран НАТО, и в том числе британским военным летчикам, пилотирующим многоцелевые истребители "Торнадо", дано право атаковать в воздушном пространстве Ирака военные самолеты РФ, если возникнет "угроза их жизням".

Как передает Report, с таким утверждением выступила в воскресенье лондонская воскресная газета Daily Star Sunday со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве Соединенного Королевства.

Вместе с тем "пилотам британских ВВС дано указание любой ценой избегать контакта с российскими истребителями", отмечает издание.

"Этот шаг был предпринят после того, как британские министры предупредили о том, что ситуация на Ближнем Востоке стала "намного более опасной" из-за действий России", - сказано в материале.