Британский парламент рекомендует создать пост министра по России и СНГ

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Международный комитет палаты общин британского парламента поведали в рамках доклада, что отношениям с Россией и странами СНГ необходимо уделять исключительное внимание.

Как передает Report, для этого парламентарии предлагают создать пост министра, который будет заниматься делами России и СНГ.

Представители палаты общин предполагают, что таким образом повысится экспертный уровень ведомства.

"Учитывая сохраняющуюся напряженность в отношениях Великобритании и России и важность отношений для нашей безопасности в долгосрочной перспективе, имело бы смысл назначить младшего министра, ответственного за Россию и страны СНГ", - говорится в докладе.

Также отмечается, что в британском МИД за последние 30 лет серьезно снизился уровень страноведческой грамотности, что может приводить к определенным осложнениям в отношениях.