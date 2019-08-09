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Британия намерена упростить визовый режим для ученых

Британия намерена упростить визовый режим для ученых

Власти Великобритании планируют в конце года запустить упрощённый режим получения виз для ученых со всего мира, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По словам главы британского правительства, облегчённые правила получения виз будут способствовать закреплению за Великобританией статуса "научной супердержавы". Ожидается, что в результате нововведения в страну будет приезжать больше исследователей и научных специалистов, инженеров и ученых в области технологий.

Джонсон подчеркнул, что Британия гордится своей историей инноваций и изобретателями.

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