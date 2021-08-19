Боррель: США ежедневно тратили на Афганистан 300 млн долларов последние 20 лет

Запад инвестировал в Афганистан огромные средства, только США тратили на эту страну 300 млн долларов в день на протяжении последних 20 лет.

Запад инвестировал в Афганистан огромные средства, только США тратили на эту страну 300 млн долларов в день на протяжении последних 20 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую цифру озвучил сегодня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития.

"Мы вложили в Афганистан огромные ресурсы - только США тратили на Афганистан по 300 млн долларов в день каждый день за последние 20 лет", - заявил он.