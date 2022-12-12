Боррель: ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

Странам Евросоюза (ЕС) не удалось согласовать девятый пакет санкций в отношении России до встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Странам Евросоюза (ЕС) не удалось согласовать девятый пакет санкций в отношении России до встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он сказал, что среди стран-членов союза есть "разные мнения" насчет содержания санкционного пакета.

"Я надеюсь, что его согласуют сегодня, возможно, завтра, но я не говорю, что это будет легко, поскольку среди стран-членов существуют разные мнения", - сказал Боррель.

Отметим, что ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) представила в среду девятый пакет санкций, в рамках которого в черный список будут внесены еще почти 200 человек и предприятий, три банка, четыре телеканала, компании оборонно-промышленного комплекса, а также пакет будет включать экспортные ограничения на поставки беспилотников двойного назначения и их компонентов.