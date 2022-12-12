О нас

Боррель: ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

Боррель: ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России Странам Евросоюза (ЕС) не удалось согласовать девятый пакет санкций в отношении России до встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
Другие страны
12 декабря 2022 г. 11:57
Боррель: ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

Странам Евросоюза (ЕС) не удалось согласовать девятый пакет санкций в отношении России до встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он сказал, что среди стран-членов союза есть "разные мнения" насчет содержания санкционного пакета.

"Я надеюсь, что его согласуют сегодня, возможно, завтра, но я не говорю, что это будет легко, поскольку среди стран-членов существуют разные мнения", - сказал Боррель.

Отметим, что ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) представила в среду девятый пакет санкций, в рамках которого в черный список будут внесены еще почти 200 человек и предприятий, три банка, четыре телеканала, компании оборонно-промышленного комплекса, а также пакет будет включать экспортные ограничения на поставки беспилотников двойного назначения и их компонентов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi