Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине.
Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в соцсети Facebook.
"Вместо фантазии о ядерной войне нам наконец нужны реальные мирные переговоры. Настоящие мирные переговоры могут состояться только в том случае, если за столом будут сидеть все стороны", - написал он.
По словам Сийярто, причина вето заключается в том, что в данной резолюции предусматривалось признание лишь "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского.
"Это неприемлемо для нас. Другие тоже построили мирные планы, которые не хуже плана украинского президента", - написал он.