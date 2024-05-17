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Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине

Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине.
Другие страны
17 мая 2024 г. 14:39
Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине

Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в соцсети Facebook.

"Вместо фантазии о ядерной войне нам наконец нужны реальные мирные переговоры. Настоящие мирные переговоры могут состояться только в том случае, если за столом будут сидеть все стороны", - написал он.

По словам Сийярто, причина вето заключается в том, что в данной резолюции предусматривалось признание лишь "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского.

"Это неприемлемо для нас. Другие тоже построили мирные планы, которые не хуже плана украинского президента", - написал он.

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