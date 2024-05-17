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Tesla откроет центр обработки данных в Китае для обучения ИИ

Tesla откроет центр обработки данных в Китае для обучения ИИ Компания Tesla планирует открыть в Китае центр обработки данных об использовании электромобилей для обучения искусственного интеллекта (ИИ) в системе полного автопилота (Full Self-Driving, FSD).
Другие страны
17 мая 2024 г. 15:23
Tesla откроет центр обработки данных в Китае для обучения ИИ

Компания Tesla планирует открыть в Китае центр обработки данных об использовании электромобилей для обучения искусственного интеллекта (ИИ) в системе полного автопилота (Full Self-Driving, FSD).

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В апреле основатель Tesla Илон Маск провел несколько встреч с высокопоставленными китайскими чиновниками, в том числе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, и обсудил с ними возможности экспорта данных, связанных с эксплуатацией электрических автомобилей. Впоследствии главе компании удалось получить предварительное одобрение на внедрение своей системы FSD в Китае.

В том же месяце Tesla заключила соглашение с китайской компанией Baidu. Сделка позволила американскому автопроизводителю получить доступ к высокоточным картам и лицензии на сбор картографических данных.

FSD, разработанная компанией Tesla, предназначена для полностью автономного вождения. В ней используются нейросети для распознавания объектов и принятия решений.

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Версия на английском языке Musk pushes plan for China data to power Tesla's AI ambitions

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