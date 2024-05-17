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На север Италии обрушилась непогода с ливневыми дождями, один человек погиб

На север Италии обрушилась непогода с ливневыми дождями, один человек погиб Непогода с ливневыми дождями, шквалистым ветром и градом обрушилась на север Италии, вызвав наводнения, один человек погиб.
Другие страны
17 мая 2024 г. 17:13
На север Италии обрушилась непогода с ливневыми дождями, один человек погиб

Непогода с ливневыми дождями, шквалистым ветром и градом обрушилась на север Италии, вызвав наводнения, один человек погиб.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Rai News.

В Ломбардии, где идущие с 15 мая проливные дожди вызвали наводнения, пожарные обнаружили тело 66-летнего мужчины, который в четверг пропал без вести в коммуне Канту при обрушении пешеходного моста.

По решению национальной службы гражданской обороны в пятницу "красный" (наивысший) уровень метеоопасности объявлен в ряде районов области Венето, а "оранжевый" - в Ломбардии и Фриули-Венеция-Джулии.

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