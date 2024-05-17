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В Совете Европы подписали соглашение о регулировании использования ИИ

В Совете Европы подписали соглашение о регулировании использования ИИ Главы МИД Совета Европы (СЕ) подписали соглашение о регулировании использования искусственного интеллекта (ИИ).
Другие страны
17 мая 2024 г. 15:04
В Совете Европы подписали соглашение о регулировании использования ИИ
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Главы МИД Совета Европы (СЕ) подписали соглашение о регулировании использования искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе СЕ.

"Совет Европы принял первый в истории юридически обязывающий международный договор, направленный на обеспечение соблюдения правовых норм в области прав человека, демократии и верховенства закона при использовании систем ИИ. Договор, который могут подписать и неевропейские страны, устанавливает правовые рамки, применимые на протяжении всего жизненного цикла систем искусственного интеллекта, учитывает риски, которые эти системы могут представлять, и способствует развитию ответственных инноваций", - гласит документ.

Уточняется, что речь идет о рамочной конвенции, которая разрабатывалась на протяжении двух лет при сотрудничестве 46 стран-участниц и 11 стран, не входящих в СЕ (Аргентина, Австралия, Ватикан, Израиль, Канада, Коста-Рика, Мексика, Перу, США, Уругвай и Япония).

Конвенция регулирует использование ИИ как государственными, так и частными компаниями и обязывает стороны проверять соблюдение стандартов в области прав человека при использовании таких технологий, или же накладывать запрет на их использование при невозможности обеспечить данное требование. Также договор требует от участников принять меры для обеспечения того, чтобы системы ИИ не использовались для подрыва демократических институтов и процессов, включая принципы разделения властей, независимости судебной власти и доступа к правосудию.

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