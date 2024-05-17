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В Льеже начался суд над главой ЕК за вероятные нарушения с закупкой вакцины Pfizer

В Льеже начался суд над главой ЕК за вероятные нарушения с закупкой вакцины Pfizer Суд города Льежа начал рассмотрение иска против главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен за нарушения, которые, вероятно, были допущены при заключении контрактов на закупку вакцины от коронавируса компании Pfizer на 35 млрд евро.
Другие страны
17 мая 2024 г. 16:41
В Льеже начался суд над главой ЕК за вероятные нарушения с закупкой вакцины Pfizer

Суд города Льежа начал рассмотрение иска против главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен за нарушения, которые, вероятно, были допущены при заключении контрактов на закупку вакцины от коронавируса компании Pfizer на 35 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, перед Дворцом правосудия собрались более 30 гражданских активистов с фотографиями людей, умерших от осложнений в результате вакцинации в ЕС.

"Мы пришли сюда, поскольку считаем, что очень важно узнать правду о вакцинации хотя бы перед большими выборами (выборы в Европарламент 6-9 июня)", - заявила участница пикета Кристина.

В пресс-службе суда разъяснили, что заседание носит закрытый характер, сама фон дер Ляйен в суд не явилась, направив лишь своих адвокатов. Первое заседание посвящено ключевому процедурному вопросу: должен ли заниматься делом суд Бельгии, на территории которой были совершены вероятные нарушения, или дело может забрать генеральная прокуратура Евросоюза. Эта структура была создана в 2021 году по инициативе Еврокомиссии под руководством фон дер Ляйен специально для расследований нарушений, связанных с использованием денег Евросоюза.

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