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Обход санкций ЕС с 19 мая станет уголовным преступлением в юрисдикциях ЕК

Обход санкций ЕС с 19 мая станет уголовным преступлением в юрисдикциях ЕК Решение о введении в ЕС уголовной ответственности за обход санкций вступает в силу с 19 мая.
Другие страны
17 мая 2024 г. 15:12
Обход санкций ЕС с 19 мая станет уголовным преступлением в юрисдикциях ЕК

Решение о введении в ЕС уголовной ответственности за обход санкций вступает в силу с 19 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Еврокомиссия в распространенном в Брюсселе заявлении.

"С 19 мая вступают в силу новые правила по гармонизации уголовной ответственности и наказаний за нарушение запретительных мер. Новые правила гарантируют, что такие преступления могут становиться объектом уголовных расследований и преследования в странах Евросоюза. Список преступлений включает неблокирование подлежащих заморозке активов, нарушение запретов на въезд, предоставление запрещенных или ограниченных финансовых услуг", - говорится в заявлении.

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