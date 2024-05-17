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Испания и ряд других стран ЕС отложили признание Палестины

Испания и ряд других стран ЕС отложили признание Палестины Испания вместе с рядом европейских стран отложила признание Палестины государством.
Другие страны
17 мая 2024 г. 16:28
Испания и ряд других стран ЕС отложили признание Палестины

Испания вместе с рядом европейских стран отложила признание Палестины государством.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр королевства Педро Санчес в интервью телеканалу La Sexta.

По его словам, это произойдет не 21 мая, как планировалось ранее, а чуть позже.

Среди стран, поддерживающих данное решение, премьер назвал Ирландию, Мальту и Словению.

Санчес объяснил задержку тем, что Мадрид координирует свои действия с другими странами, чтобы "иметь возможность сделать заявление и совместное признание".

Ранее El Pais со ссылкой на правительственные источники сообщал, что власти Испании и ряда других европейских стран рассматривают возможность официально признать Палестину как государство 21 мая.

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