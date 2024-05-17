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Турция и Беларусь обсудили перспективы сотрудничества в ряде сфер

Турция и Беларусь обсудили перспективы сотрудничества в ряде сфер Турция и Беларусь обсудили перспективы сотрудничества в ряде сфер.
Другие страны
17 мая 2024 г. 14:47
Турция и Беларусь обсудили перспективы сотрудничества в ряде сфер

Турция и Беларусь обсудили перспективы сотрудничества в ряде сфер.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Беларуси.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич встретился в Минске с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики Джемом Ышиком.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние белорусско-турецкого взаимодействия, в том числе в торгово-экономической сфере, перспективы поддержания политических контактов, а также проведение ряда совместных мероприятий в ближайшей перспективе.

Подчеркнут стратегический характер отношений двух стран, взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении связей Минска и Анкары по широкому кругу направлений.

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