Турция и Беларусь обсудили перспективы сотрудничества в ряде сфер.
Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Беларуси.
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич встретился в Минске с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики Джемом Ышиком.
В ходе встречи были обсуждены текущее состояние белорусско-турецкого взаимодействия, в том числе в торгово-экономической сфере, перспективы поддержания политических контактов, а также проведение ряда совместных мероприятий в ближайшей перспективе.
Подчеркнут стратегический характер отношений двух стран, взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении связей Минска и Анкары по широкому кругу направлений.