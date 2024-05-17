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Лидер либеральной оппозиции Словакии получил угрозы убийством

Лидер либеральной оппозиции Словакии получил угрозы убийством Председатель крупнейшей либеральной партии словацкой парламентской оппозиции "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка после произошедшего в среду покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо получил угрозы убийством.
Другие страны
17 мая 2024 г. 17:45
Лидер либеральной оппозиции Словакии получил угрозы убийством

Председатель крупнейшей либеральной партии словацкой парламентской оппозиции "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка после произошедшего в среду покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо получил угрозы убийством.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня я подал заявление в Национальное агентство по борьбе с преступностью о том, что получил угрозы смертью. Они поступили в мой адрес, моей дочери и моей спутницы жизни. Их было много, конкретных и жестоких. [Они поступили] от конкретных людей", - сообщил Шимечка.

Он напомнил, что угрозы убийством поступали в адрес действующего президента Словакии Зузаны Чапутовой, других государственных и общественных деятелей.

Словацкие СМИ проинформировали ранее, что опасения за свою жизнь и жизнь своих близких из-за подобных угроз стали одной из причин, по которой Чапутова решила отказаться от предоставляемой национальной конституцией возможности добиваться переизбрания на второй пятилетний президентский срок. Ее мандат завершается 15 июня.

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