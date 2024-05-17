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Глава Минобороны Словакии: Фицо перенес 17 мая операцию

Глава Минобороны Словакии: Фицо перенес 17 мая операцию Премьер Словакии Роберт Фицо 17 мая перенес операцию, но он по-прежнему находится в тяжелом состоянии.
Другие страны
17 мая 2024 г. 15:34
Глава Минобороны Словакии: Фицо перенес 17 мая операцию

Премьер Словакии Роберт Фицо 17 мая перенес операцию, но он по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк. Его слова приводит агентство Reuters.

Глава оборонного ведомства добавил, что медикам потребуется несколько дней, чтобы сказать точно, что премьер идет на поправку.

Отметим, что ранее сегодня избранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о том, что новых операций премьеру не планируется, вопрос о транспортировке из больницы города Банска-Бистрица будет решаться в понедельник.

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Версия на азербайджанском языке Slovakiyanın Baş naziri yenidən əməliyyat olunub

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