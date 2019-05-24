Борис Джонсон: Brexit состоится 31 октября в любом случае

Великобритания в любом случае выйдет из Европейского союза 31 октября.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, которого считают фаворитом предстоящей борьбы за пост нового лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны.

"Мы покинем ЕС 31 октября с соглашением или без соглашения", - завил Б. Джонсон.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня.