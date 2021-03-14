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Болгария начнет летний туристический сезон в мае

Болгария начнет летний туристический сезон в мае Болгария планирует начать летний туристический сезон с 1 мая.
Другие страны
14 марта 2021 г. 17:38
Болгария начнет летний туристический сезон в мае

Болгария планирует начать летний туристический сезон с 1 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье в Facebook сообщила вице-премьер и министр туризма республики Марияна Николова.

«Уже в понедельник намерена утвердить противоэпидемические меры к новому туристическому сезону. Планируем открыть его раньше, уже с 1 мая, что в условиях пандемии нам даст возможность соблюдать требования санитарных властей. Предстоят майские праздники, поэтому мы должны обеспечить предсказуемость в работе туристической отрасли", - сообщила вице-премьер.

В свою очередь, болгарский министр здравоохранения Костадин Ангелов уточнил, что для туристов, намеревающихся посетить Болгарию, будет предусмотрен согласованный с Еврокомиссией вариант "зеленого коридора", который дает возможность посетить страну тем, кто уже переболел COVID-19 и имеет антитела, тем, кто вакцинировался, и тем, кто имеет отрицательный ПЦР-тест.

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